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Участок дороги в центре Астаны перекроют на несколько дней

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Знак, предупреждающий о дорожных работах
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане для проведения ремонтных работ перекроют участок дороги на проспекте Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В ведомстве сообщили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандар.

"В этой связи с 29 мая по 3 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в акимате.

Ранее в акимате отмечали, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, а текущим – более 200 улиц.

Так, сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме того, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня частично перекрыто движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108406-uchastok-dorogi-v-centre-astany-perekroyut-na-neskolko-dney/

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