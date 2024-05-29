Пенсию за три с половиной года за раз получил казахстанец

Казахстанец единовременно получил более 2 млн тенге пенсионных выплат – это сумма, накопившаяся за 3,5 года незаконных удержаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

В Генпрокуратуре сегодня состоялась встреча главы ведомства Берика Асылова с председателем Конституционного суда Эльвирой Азимовой и судьями другими судьями.

Встреча была посвящена рассмотрению вопросов реализации нормативных постановлений Конституционного суда.

Так, отмечается, что были восстановлены пенсионные права граждан в области Абай, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях на общую сумму более 20 млн тенге.

"В одном из случаев, гражданин Б. после лишения его во внесудебном порядке пенсии на протяжении трех с половиной лет безуспешно обращался в различные государственные органы и судебные инстанции. После обращения в Конституционный суд его пенсия восстановлена и ему перечислены ранее незаконно удержанные пенсионные выплаты на сумму свыше 2 млн тенге", – рассказали представители Генпрокуратуры.

Также прокуроры проверили на соответствие позициям Конституционного суда свыше 15 тыс. уголовных и 4,5 тыс. гражданских дел, изучили 3 тыс. жалоб и заявлений осужденных, а также 3,5 тыс. материалов о применении мер пресечения в досудебном производстве.

Напомним, что создать в Казахстане Конституционный суд поручил Касым-Жомарт Токаев во время своего мартовского послания народу в 2022 году. Позже в Министерстве юстиции рассказывали, как будет работать новый орган.

29 декабря Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда Казахстана. В этот же день сенат избрал трех судей Конституционного суда.

По данным с официального сайта органа, Конституционный суд РК обеспечивает верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории РК.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом "О Конституционном суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.