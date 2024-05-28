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"Физическая и словесная перепалка": ссору между парнем и девушкой засняли в Алматы

Опубликовано:

Девушка плачет
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Очевидцы в Алматы засняли на видео конфликт между девушкой и парнем. Инцидент прокомментировали в полиции - там сообщили, что начато расследование по факту побоев, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-профиле ZTB появилось видео, снятое очевидцами в Алматы. На кадрах - ссора между парнем и девушкой. Причем первый в конфликте выражается нецензурной бранью.

"В Алматы средь бела дня и на глазах у людей мужчина агрессивно выяснял отношения со своей девушкой. Между ними произошла не только словесная перепалка, но и физическая", - говорится в описании поста.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции сообщили, что по факту побоев начато расследование.

"По факту побоев начато расследование. Правонарушитель задержан и непременно будет привлечен к ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - гласит комментарий.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Напомним, в апреле в объектив камеры видеонаблюдения попало избиение женщины в Алматы - на кадрах видно, что мужчина наносит удар рукой по ее лицу, от этого она падает на землю. В полиции сообщили, что по данному факту проведена проверка, материалы направлены в суд.

В мае в соцсетях распространилось видео жестокого избиения другой женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На инцидент отреагировали в городской полиции. Почти такой же случай произошел потом в Таразе - пострадавшую попытались затолкать при этом в машину.

В Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже ее оштрафовали за ложный вызов.

Недавно две девушки в Алматы избили парня и записали это на видео было заведено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108250-fizicheskaya-i-slovesnaya-perepalka-ssoru-mezhdu-parnem-i-devushkoy-zasnyali-v-almaty/

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