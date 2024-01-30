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Устроила истерику в такси в Костанае: пассажирку оштрафовали

Опубликовано:

Женщина разговаривает по телефону
Пассажирка. Кадр из видео: t.me/kriminal_kazakhstan

Обвинившую таксиста в домогательствах девушку оштрафовали на 110 тыс. тенге в Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как стало известно, девушку привлекли к ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб. Наложили административный штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Однако на этом история не закончилась, пассажирка такси написала заявление по факту распространения видео с ее изображением. Данный вопрос будет рассматриваться уже в гражданско-правовом поле.

Напомним, что в Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже она отказалась от претензий.

Стражи порядка в действиях таксиста какого-либо правонарушения не усмотрели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058331-ustroila-isteriku-v-taksi-v-kostanae-passazhirku-oshtrafovali/

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