Девушки в Алматы избили парня и сняли это на камеру

В Сети распространился видеоролик, на котором две девушки в Алматы избивают парня. В Департаменте полиции сообщили, что завели по этому случаю уголовное дело, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Telegram-канале "Buzyq". На видео заметно, как две девушки руками и ногами бьют парня в черном спортивном костюме. Судя по кадрам, они наносили удары по голове и в живот.

При этом на одной из девушек через плечо надета лента выпускницы, на которой указан 2024 год. По данным авторов поста, ролик был снят в Алматы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу ДП мегаполиса. В ответ стражи порядка сообщили, что по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

"Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Такое правонарушение наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; совершено неоднократно; совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, -

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.