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Избиение еще одной казахстанки попало на видео

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Избиение в Таразе
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zhest_kz

Возмущение пользователей Сети вызвало видео с избиением женщины, снятое в Таразе. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Жамбылской области, передает NUR.KZ.

В Сети распространились кадры, снятые в вечернее время в одном из дворов Тараза.

"Инцидент произошел 19 мая в Таразе. На видео видно, как во дворе мужчина избил женщину, а затем пытался насильно увезти ее, затолкав в машину. Но ему это не удалось", - говорится в подписи к видео.

В пресс-службе ДП Жамбылской области прокомментировали произошедшее и отметили, что правонарушение произошло не 19 мая, а раньше.

"По данному факту 13 мая 2024 года начато досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК РК (Хулиганство). Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия", - пояснили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. 

Хулиганство наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Добавим, что в Сети периодически появляются видео с избиением женщин в Казахстане. Например, такой инцидент произошел в Алматы. Полицейские провели проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2103776-izbienie-eshche-odnoy-kazahstanki-popalo-na-video/

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