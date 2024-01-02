Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Огромное столпотворение сняли на видео на Шымбулаке

Опубликовано:

Толпа на Шымбулаке
Толпа на Шымбулаке. Кадр из видео: t.me/nehabar

В соцсетях публикуют видео с толпой людей, прибывших на Шымбулак. Тем временем представители курорта призывают гостей приезжать раньше из-за большого потока людей, пишет NUR.KZ.

Вчера, 1 января, в соцсетях распространились видео с толпой людей, желающих отдохнуть на горном курорте Шымбулак.

"Шымбулак на выходных – локация не для слабонервных", – гласит подпись к опубликованному в Telegram-канале "НЕХабар" видеоролику.

Между тем одна из очевидцев сообщила в Instagram, что с утра курорт был не так многолюден и на парковке еще имелись места, однако к обеду ситуация начала стремительно меняться, и уже к 15:00 желающих покататься стало очень много.

Представители Шымбулака в официальном Instagram-профиле сообщили, что сегодня, 2 января, курорт будет работать с 08:30 до 00:00, с дневными и ночными катаниями. Будут действовать 2 тарифа – утренний и полный.

Первый действует с 08:30 до 13:30 (спуск до 13:30), а второй – с 08:30 до 17:00 (спуск до 00:00).

"Просим приезжать на курорт заблаговременно, так как в обеденное время идет повышение трафика. На посадку канатных дорог ожидаются очереди. Повышенный поток гостей наблюдается к 15:00-18:00", – обратились представители курорта к посетителям.

Также степень загруженности Шымбулака можно посмотреть по онлайн-камерам.

На официальном сайте горного курорта говорится, что Шымбулак расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы. Протяженность трасс равна 25 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053553-tolpa-na-shymbulake-1-yanvarya-predstaviteli-kurorta-sdelali-zayavlenie-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.