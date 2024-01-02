Огромное столпотворение сняли на видео на Шымбулаке

В соцсетях публикуют видео с толпой людей, прибывших на Шымбулак. Тем временем представители курорта призывают гостей приезжать раньше из-за большого потока людей, пишет NUR.KZ.

Вчера, 1 января, в соцсетях распространились видео с толпой людей, желающих отдохнуть на горном курорте Шымбулак.

"Шымбулак на выходных – локация не для слабонервных", – гласит подпись к опубликованному в Telegram-канале "НЕХабар" видеоролику.

Между тем одна из очевидцев сообщила в Instagram, что с утра курорт был не так многолюден и на парковке еще имелись места, однако к обеду ситуация начала стремительно меняться, и уже к 15:00 желающих покататься стало очень много.

Представители Шымбулака в официальном Instagram-профиле сообщили, что сегодня, 2 января, курорт будет работать с 08:30 до 00:00, с дневными и ночными катаниями. Будут действовать 2 тарифа – утренний и полный.

Первый действует с 08:30 до 13:30 (спуск до 13:30), а второй – с 08:30 до 17:00 (спуск до 00:00).

"Просим приезжать на курорт заблаговременно, так как в обеденное время идет повышение трафика. На посадку канатных дорог ожидаются очереди. Повышенный поток гостей наблюдается к 15:00-18:00", – обратились представители курорта к посетителям.

Также степень загруженности Шымбулака можно посмотреть по онлайн-камерам.

На официальном сайте горного курорта говорится, что Шымбулак расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы. Протяженность трасс равна 25 км.