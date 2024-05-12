"Шымбулак" временно закроет канатные дороги

ГК "Шымбулак" временно закрывает канатные дороги для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В период с 13 мая по 2 июня текущего года канатная дорога "Медеу-Шымбулак" будет недоступна, а с 13 мая по 31 мая канатные дороги "Комби-1" и "Комби-2" будут закрыты. В то же время канатная дорога "ККД-4" будет функционировать в обычном режиме, уточнили в акимате.

Также сообщается о работах по укорачиванию несущего-тягового каната гондольной дороги "Медеу-Шымбулак" с 19 по 24 мая 2024 года, что может вызвать ограничение проезда из-за строительных работ.

Для подъема на Шымбулак будет доступен пеший проход по студенческой тропе, подчеркнули в ведомстве.

"Профилактические работы направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной работы канатных дорог в предстоящем летнем сезоне. Изменения в расписании работ и дате возобновления работы канатных дорог будет сообщено дополнительно", - добавили в акимате.

На официальном сайте ГК говорится, что курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы.