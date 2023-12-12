Как будет выглядеть подсветка на телебашне "Кок Тобе" за 1,2 млрд тенге

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сегодня озвучил планы по устройству подсветки телебашни "Кок Тобе". Как сообщается на портале госзакупок, подсветка обойдется в 1,2 млрд тенге, передает NUR.KZ.

Отмечается, что стоимость подсветки, согласно лоту, равна 1 260 060 147,32 тенге. Компанией, выигравшей тендер, стало ТОО "Wisk Telecom Solutions". Работы подрядчик должен выполнить в течение шести месяцев со дня подписания договора.

"Оформление архитектурно художественного освещения телевизионной и радиовещательной башни "Кок Тобе", которое позволит создать эффектное и привлекательное визуальное представление сооружения в ночное время, улучшить его видимость и стать яркой достопримечательностью города Алматы", - говорится в техспецификации к лоту.

Телебашня. Эскиз: goszakup.gov.kz

В качестве требований говорится, что освещение должно быть энергоэффективным и экономичным, долговечным и надежным, способным выдерживать экстремальные погодные условия, включая сильные ветры, холод, жару и осадки. Оно должно иметь возможность изменять цвет и интенсивность света для создания различных эффектов и настроения.

Освещение должно быть легко управляемым, чтобы можно было изменять цвета и настройки с помощью специального программного обеспечения и безопасным для окружающей среды, а также не должно вызывать негативных последствий для животных и растений вблизи башни.

В описании говорится, что подсветка должна быть видимой с любого ракурса и иметь возможность регулировки яркости и цвета света в зависимости от времени суток и сезона, а также управляться дистанционно.

На подсветку просят гарантию в течение двух лет после ввода в эксплуатацию.

Напомним, сегодня сообщалось, что работы по оформлению подсветки на телебашне "Кок Тобе" будут завершены весной 2024 года.