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Как будет выглядеть подсветка на телебашне "Кок Тобе" за 1,2 млрд тенге

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Вид на город Алматы
Телебашня. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сегодня озвучил планы по устройству подсветки телебашни "Кок Тобе". Как сообщается на портале госзакупок, подсветка обойдется в 1,2 млрд тенге, передает NUR.KZ.

Отмечается, что стоимость подсветки, согласно лоту, равна 1 260 060 147,32 тенге. Компанией, выигравшей тендер, стало ТОО "Wisk Telecom Solutions". Работы подрядчик должен выполнить в течение шести месяцев со дня подписания договора.

"Оформление архитектурно художественного освещения телевизионной и радиовещательной башни "Кок Тобе", которое позволит создать эффектное и привлекательное визуальное представление сооружения в ночное время, улучшить его видимость и стать яркой достопримечательностью города Алматы", - говорится в техспецификации к лоту.

Телебашня
Телебашня. Эскиз: goszakup.gov.kz

В качестве требований говорится, что освещение должно быть энергоэффективным и экономичным, долговечным и надежным, способным выдерживать экстремальные погодные условия, включая сильные ветры, холод, жару и осадки. Оно должно иметь возможность изменять цвет и интенсивность света для создания различных эффектов и настроения.

Освещение должно быть легко управляемым, чтобы можно было изменять цвета и настройки с помощью специального программного обеспечения и безопасным для окружающей среды, а также не должно вызывать негативных последствий для животных и растений вблизи башни.

В описании говорится, что подсветка должна быть видимой с любого ракурса и иметь возможность регулировки яркости и цвета света в зависимости от времени суток и сезона, а также управляться дистанционно.

На подсветку просят гарантию в течение двух лет после ввода в эксплуатацию.

Напомним, сегодня сообщалось, что работы по оформлению подсветки на телебашне "Кок Тобе" будут завершены весной 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050427-kak-budet-vyglyadet-podsvetka-na-telebashne-kok-tobe-za-12-mlrd-tenge/

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