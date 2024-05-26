Суд вынес решение в отношении блогера, публично оскорбившего Салтанат Нукенову

Блогера Антона Бударова, написавшего оскорбительный комментарий в адрес Салтанат Нукеновой, в судебном порядке обязали опровергнуть свои слова, передает NUR.KZ.

Об этом сообщил адвокат семьи Нукеновых Дамир Ишмаметов на своей странице в Instagram.

"Попутно с уголовным делом в отношении Бишембаева появилось также много хейтеров, которые проявили огромное желание позлословить в отношении Салтанат. Одним из таких хейтеров явился блогер Бударов Антон", – написал юрист.

По данным Ишмаметова, оскорбительный пост был опубликован еще в декабре 2023 года в Instagram. Блогер заявил, что якобы не считает Салтанат жертвой, а также назвал ее "аферисткой" и "абьюзершей"

Отмечается, что стороной потерпевших был инициирован иск.

20 мая 2024 года Бостандыкский районный суд города Алматы принял решение признать контент не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Нукеновой Салтанат Амангельдиновны.

Антона Бударова обязали опровергнуть указанные сведения путем публичного объявления их не соответствующими действительности на аккаунте budarov_anton в Instagram.

Кроме того, с ответчика взыскали 650 тысяч тенге судебных расходов в пользу брата Салтанат Нукеновой Айтбека Амангельды.