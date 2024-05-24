"Казахстан благодарит": Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой

Популярный российский певец и продюсер Максим Фадеев записал песню в память о Салтанат Нукеновой. Отрывок композиции он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Трагическая история Салтанат Нукеновой, погибшей от рук гражданского мужа, экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, вдохновила Фадеева на создание песни в память о ней.

Релиз композиции под названием "SALTA" состоится в следующую пятницу, 31 мая. Отрывок продюсер выложил у себя в соцсети.

"Салта, Салта, тишина бывает громче крика, Салта,

Салта, Салта, поет голос о любви твоей легато", - поется в припеве.

"SALTA. 31.05. Пусть она живет дальше. В музыке", - написал Фадеев.

Грядущая премьера получила мгновенный отклик от тысяч людей, которых история Салтанат не оставила равнодушными. Благодарность за трек выразил и брат погибшей казахстанки Айтбек Амангельды.

"Это нормально - реветь от ощущения единения народов всего мира? Пусть в мире будет только мир, любовь, дружба и единство. В реалиях нашего времени это очень дорогого стоит. Спасибо, Максим", "Салтанат стала символом свободы, для женщин от тиранов, от абьюзеров. Спи спокойно, Принцесса", "Вот это шаг... аж до мурашек", "Казахстан благодарит Вас, Максим", - гласят комментарии под видео.