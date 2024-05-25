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Видео с чиновником, крушащим урны в Караганде, объяснили в акимате

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Берекет Жайназаров
Берекет Жайназаров. Фото: сайт аппарата акима района им. Бокейхана города Караганды

В соцсетях появилось видео, на котором замглавы акима Караганды бьет мусорные урны, установленные во дворе дома. Ролик прокомментировали в акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-профиле msu.city появилось видео, на котором чиновник пинает на улице две мусорные урны, установленные рядом со скамейками, попутно отчитывая кого-то. Ролик вызвал у казахстанцев неоднозначные реакции.

"На видео заместитель акима района им. Алихана Бокейхана по вопросам благоустройства - Берекет Жайназаров", - гласит описание.

Видео прокомментировали в акимате города - оно было снято еще в октябре прошлого года.

"Заместитель акима района показывал подрядчику, что урны были плохо закреплены, что работа была проведена некачественно. Вместе с тем в отношении него будут применены меры в части нарушения норм этики госслужащего. Так как такое поведение, в любом случае, даже при выявлении нарушения, недопустимо", - сообщили корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, в ноябре прошлого года в скандал попал аким Новоильиновского сельского округа Макаш Таймасов. В одном из магазинов чиновник требовал продать алкоголь после 11 часов вечера и стал выражаться нецензурно, получив отказ от продавца. Инцидент попал на видео.

В итоге Таймасова оштрафовали, оскандалившегося чиновника освободили от должности.

В феврале этого года акима района и его подчиненных в Павлодарской области оштрафовали за чаепитие на территории мавзолея Габдула Уахита Хазрета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106834-video-s-chinovnikom-krushashchim-urny-v-karagande-obyasnili-v-akimate/

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