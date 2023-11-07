"Состоялся неприятный разговор с женой": оскандалившийся аким объяснил свое поведение

6 ноября Совет по этике Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Новоильиновского сельского округа Макаша Таймасова. После инцидента в магазине чиновника рекомендовали освободить от должности, передает "ТоболИнфо".

Аким сельского округа предстал перед Советом по этике после случая в магазине, когда он требовал продать алкоголь после 11 часов вечера и стал выражаться нецензурно, получив отказ от продавца. Инцидент попал на видео.

"Установлено, что на данном фрагменте видеоматериала находились двое мужчин, один из которых - аким сельского округа Таймасов. Несмотря на законодательный запрет, он требовал продать ему крепкий спиртной напиток.

В свою очередь, продавец пояснила, что продажа алкоголя после 21.00 запрещена. Из-за отказа Таймасов начал выражаться нецензурной бранью и требовал позвонить хозяйке магазина", - проинформировал руководитель управления контроля в сфере госслужбы Азамат Байтурсинов.

В ходе проводимого расследования факт, запечатленный на записи, подтвердился. Все члены Совета по этике подчеркнули, что такое поведение не соответствует этическим нормам государственного служащего.

Сам Макаш Таймасов в свое оправдание заявил, что причиной его поведения стала ссора с супругой.

"За несколько минут до посещения магазина у меня состоялся довольно неприятный разговор с женой в машине. У нас произошел серьезный конфликт, я был не в себе, очень сильно нервничал и не смог сдержать свои эмоции. На грубость продавца я ответил тем же. В своем поступке чистосердечно раскаиваюсь и приношу извинения. За все время работы на госслужбе не позволял себе подобного поведения", - поделился аким.

Он добавил, что претензий к продавцу не имеет, она к нему - тоже.

Член Совета по этике Аскар Жабаев акцентировал внимание на том, что на видео по Таймасову не скажешь, что тот поссорился в супругой и был огорчен. Наоборот, в магазин чиновник зашел с товарищем в приподнятом настроении. В ответ на это аким сообщил, что встретил друга случайно.

В итоге единогласным решением было рекомендовано освободить оскандалившегося чиновника от должности.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, снятое в одном из магазинов Костанайской области после 11 часов вечера.

Указывалось, что на нем был запечатлен аким Новоильиновского сельского округа Макаш Таймасов. На кадрах можно было увидеть мужчину и его спутника, которого первый представил как заместителя акима Тобола.

Герой видео, судя по всему, пытался купить алкоголь, но получил отказ. После чего, как слышно на записи, он стал выражаться нецензурно и убеждать продавца, что она не знает его возможностей.

"Замакима Тобола, видишь, сзади меня стоит. Дай мне 6 секунд, я их всех... Вы не знаете моих возможностей", - сказал мужчина.

В итоге ему все-таки подали алкоголь. При этом продавец просила выбирать выражения.

"Да ты знаешь, кто я?" - поинтересовался покупатель, после чего его вывели из магазина.

В ДП Костанайской области сообщали, что по данному факту за нецензурную брань в общественном месте отделом полиции района имени Беимбета Майлина возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Процессуальное решение должен был принять суд.

Позже в ведомстве проинформировали, что суд признал чиновника виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначили штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге).