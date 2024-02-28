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Акима и его подчиненных наказали за застолье в священном месте в Павлодарской области

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Аким Щербактинского района
Сержан Иманкулов. Фото: gov.kz

Акима Щербактинского района Павлодарской области и нескольких его подчиненных наказали за чаепитие на территории мавзолея Габдула Уахита Хазрета, передает корреспондент NUR.KZ.

Совещание на территории мавзолея Габдула Уахита Хазрета по вопросам развития туризма прошло 5 января 2024 года.

В пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что после завершения рабочей встречи в гостевом здании в священном месте было организовано чаепитие.

В Сети появились кадры с мероприятия. На распространившемся видео можно увидеть, что для чиновников накрыты столы.

Сообщается, что по данному факту была проведена проверка.

"Подтверждены факты подготовки застолья (завоз продуктов, приготовление блюд) сотрудниками акимата района с 9.13 утра 5 января 2024 года в рабочее время, что является нарушением служебной дисциплины.

По данному факту к дисциплинарной ответственности привлечены аким Щербактинского района Сержан Иманкулов, заместитель акима района Негманова и руководитель аппарата акима района Жакишева", - рассказали в пресс-службе главы региона.

В акимате отметили, что в числе привлеченных к дисциплинарной ответственности за чаепитие также оказались исполняющий обязанности руководителя отдела внутренней политики и развития языков, руководитель отдела экономики и бюджетного планирования, аким Орловского сельского округа и руководитель отдела занятости и социальных программ.

Напомним, ранее на Совете по этике главе отдела предпринимательства и сельского хозяйства Щербактинского района рекомендовали объявить выговор за использование служебного авто в личных целях. Проверяющие установили, что чиновница привезла коллег к мавзолею Гадбула Уахита Хазрета в том числе и для организации чаепития.

А на акима села имени Алькея Маргулана в Павлодарской области завели дисциплинарное дело после того, как он выпил на работе во время борьбы с подтоплениями. По словам чиновника, таким образом он решил согреться после изнуряющего труда. Члены Совета по этике посоветовали чиновнику в следующий раз вместо алкоголя пить чай с малиной и рекомендовали его к увольнению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063445-akima-i-ego-podchinennyh-nakazali-za-zastole-v-svyaschennom-meste-v-pavlodarskoy-oblasti/

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