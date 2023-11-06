Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Знаешь, кто я?": скандальное видео с "акимом" обсуждают в Казнете

Опубликовано:

Аким в Костанайской области
Место событий. Кадр из видео: instagram.com/golosnarodakz

В Сети появилось видео, снятое в одном из магазинов Костанайской области после 11 часов вечера. Указывается, что на нем был запечатлен аким Новоильиновского сельского округа, который хотел купить алкоголь. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

"Аким Новоильинского сельского округа района имени Майлина Костанайской области решил нагрянуть за алкоголем в магазин. На камерах видеонаблюдения установлено время прибытия чиновника - после 11 часов вечера", - отмечается в подписи к опубликованному видео.

На кадрах видно мужчину и его спутника, которого первый представил как заместителя акима Тобола. Герой видео, судя по всему, пытался купить алкоголь, но получил отказ. После чего, как слышно на записи, он стал выражаться нецензурно и убеждать продавца, что она не знает его возможностей.

"Замакима Тобола, видишь, сзади меня стоит. Дай мне 6 секунд, я их всех... Вы не знаете моих возможностей", - сказал мужчина.

В итоге ему все-таки подали алкоголь. При этом продавец просила выбирать выражения.

"Да ты знаешь, кто я?" - поинтересовался покупатель, после чего его вывели из магазина.

Пользователи осудили поведение мужчины.

"Волшебная фраза: "А ты знаешь, кто я такой?", лишний раз показывает, что многое сходит им с рук", "Позор! Ведет себя так, как будто перед ним не человек. Герой!", "Уволить по отрицательным, однозначно. Позор, посмотрите, кто у нас руководители! Он сам видел это?" - пишут комментаторы.

Видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Костанайской области.

"По данному факту за нецензурную брань в общественном месте отделом полиции района имени Беимбета Майлина возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Процессуальное решение примет суд по административным правонарушениям. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП либо арест сроком от 5 до 15 суток", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации официального сайта акимата района Беимбета Майлина, акимом Новоильиновского сельского округа является Макаш Таймасов.

Трудовую деятельность он начал в 2010 году учителем в Молокановской средней школе отдела образования Костанайского района. Потом работал здесь заместителем директора.

С ноября 2017 года стал и.о. директора Асенкритовской средней школы отдела образования акимата Тарановского района.

В 2018 году был назначен и.о., а затем и акимом Новоильиновского сельского округа.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044267-znaesh-kto-ya-skandalnoe-video-s-akimom-obsuzhdayut-v-kaznete/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.