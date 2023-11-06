"Знаешь, кто я?": скандальное видео с "акимом" обсуждают в Казнете

В Сети появилось видео, снятое в одном из магазинов Костанайской области после 11 часов вечера. Указывается, что на нем был запечатлен аким Новоильиновского сельского округа, который хотел купить алкоголь. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

"Аким Новоильинского сельского округа района имени Майлина Костанайской области решил нагрянуть за алкоголем в магазин. На камерах видеонаблюдения установлено время прибытия чиновника - после 11 часов вечера", - отмечается в подписи к опубликованному видео.

На кадрах видно мужчину и его спутника, которого первый представил как заместителя акима Тобола. Герой видео, судя по всему, пытался купить алкоголь, но получил отказ. После чего, как слышно на записи, он стал выражаться нецензурно и убеждать продавца, что она не знает его возможностей.

"Замакима Тобола, видишь, сзади меня стоит. Дай мне 6 секунд, я их всех... Вы не знаете моих возможностей", - сказал мужчина.

В итоге ему все-таки подали алкоголь. При этом продавец просила выбирать выражения.

"Да ты знаешь, кто я?" - поинтересовался покупатель, после чего его вывели из магазина.

Пользователи осудили поведение мужчины.

"Волшебная фраза: "А ты знаешь, кто я такой?", лишний раз показывает, что многое сходит им с рук", "Позор! Ведет себя так, как будто перед ним не человек. Герой!", "Уволить по отрицательным, однозначно. Позор, посмотрите, кто у нас руководители! Он сам видел это?" - пишут комментаторы.

Видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Костанайской области.

"По данному факту за нецензурную брань в общественном месте отделом полиции района имени Беимбета Майлина возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Процессуальное решение примет суд по административным правонарушениям. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП либо арест сроком от 5 до 15 суток", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации официального сайта акимата района Беимбета Майлина, акимом Новоильиновского сельского округа является Макаш Таймасов.

Трудовую деятельность он начал в 2010 году учителем в Молокановской средней школе отдела образования Костанайского района. Потом работал здесь заместителем директора.

С ноября 2017 года стал и.о. директора Асенкритовской средней школы отдела образования акимата Тарановского района.

В 2018 году был назначен и.о., а затем и акимом Новоильиновского сельского округа.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!