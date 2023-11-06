"Знаешь, кто я?": стало известно, как наказали акима после скандального видео

Героем скандального видео, снятого в одном из магазинов Костанайской области, действительно оказался аким. В ДП региона рассказали, как его наказали после инцидента, передает NUR.KZ.

"Сегодня административным судом района имени Беимбета Майлина аким признан виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначили штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге)", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, снятое в одном из магазинов Костанайской области после 11 часов вечера. Указывалось, что на нем был запечатлен аким Новоильиновского сельского округа Макаш Таймасов.

На кадрах можно было увидеть мужчину и его спутника, которого первый представил как заместителя акима Тобола. Герой видео, судя по всему, пытался купить алкоголь, но получил отказ.

После чего, как слышно на записи, он стал выражаться нецензурно и убеждать продавца, что она не знает его возможностей.

"Замакима Тобола, видишь, сзади меня стоит. Дай мне 6 секунд, я их всех... Вы не знаете моих возможностей", - сказал мужчина.

В итоге ему все-таки подали алкоголь. При этом продавец просила выбирать выражения.

"Да ты знаешь, кто я?" - поинтересовался покупатель, после чего его вывели из магазина.

В ДП Костанайской области сообщали, что по данному факту за нецензурную брань в общественном месте отделом полиции района имени Беимбета Майлина возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Процессуальное решение должен был принять суд.