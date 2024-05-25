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Противогазы более чем на 187 млн тенге вывалили у акимата Шымкента: история получила продолжение

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Противогазная маска висит на крючке
Противогаз. Иллюстративное фото: Arctic-Images / Getty Images

Работники акимата в Шымкенте не приняли у предпринимательницы товар на сумму более чем 187 млн тенге. Женщина вывалила его прямо у здания, в дело вмешался Антикор, передает телеканал 24.KZ.

Предпринимательница Гулсахар Гасанова выиграла тендер на поставку 5 тысяч противогазов для акимата Шымкента на более 187 млн тенге - там решили закупить их на случай ЧС. Женщина заказала товар в России, однако оттуда привезти его в срок не смогли. Сообщается, что она опоздала с поставкой на месяц, заранее уведомив о задержке чиновников.

"Мы пока с Россией договор заключили, они потом по нашим срокам не смогли успеть. Я в акимат письмо написала. Они устно согласие дали: "будем ждать, возврат денег не будем делать". 25 ноября фура уже на границе была. Я письмо написала. Они мне сказали, что 18 ноября возврат в бюджет сделали за неосвоение", - говорит бизнесвумен.

Товар представители акимата у нее не приняли, тогда женщина, как сообщалось в январе 2023 года, вывалила противогазы у здания акимата. Параллельно с этим она обратилась в Антикор.

"По закону даже если у меня срок в октябре, у меня договор действовал до 31 декабря. Они должны были подождать", - заявила она.

В итоге суд обязал госслужащих принять противогазы, но расплачиваться за них акимат не торопился. Позже в коммунальном государственном учреждении "Специализированная база" - оно и заказывало противогазы - сменилось руководство. Задержку выплаты объяснили реорганизацией.

"Мы выполнили все требования суда. В этом году в апреле мы выплатили полную сумму за поставку 5 тысяч противогазов на сумму 187 млн 600 тысяч тенге", - говорит замглавы КГУ "Специализированная база" Абай Жолдасов.

Противогазы раздали шымкентским школам. Гулсахар Гасанова намерена вновь обращаться в суд - по ее словам, все это время она оплачивала склад, где хранила товар, поэтому потребует компенсацию.

Напомним, в начале этого года предприниматель из Житикары заявил, что ему не заплатили за установку новогодней елки в городе. При этом, по его словам, акимат после установки никаких претензий поначалу не предъявлял. Чиновники в свою очередь также прокомментировали его жалобу.

Недавно житель Уральска подал иск против акима, чтобы восстановиться в очереди на жилье. В итоге было заключено мировое соглашение.

Тем временем в Жезказгане акимат подал в суд на подрядчика, строившего в городе детские площадки. На возведение игровых зон для детей выделялось 1,2 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106774-protivogazy-na-bolee-chem-187-mln-tenge-vyvalili-u-akimata-v-shymkente/

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