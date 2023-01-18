Противогазы вывалила женщина у дверей акимата Шымкента (видео)

Противогазы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте предпринимательница выиграла тендер на поставку средств защиты, однако в акимате позже нашли другого поставщика. В результате женщина свезла к зданию горадминистрации 5 тыс. противогазов и буквально вывалила их к дверям, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что в прошлом году предпринимательница выиграла тендер на поставку 5 тыс. противогазов. По ее словам, она заказала средства защиты на российском заводе и потратила свыше 160 млн тенге.

Но на предприятии якобы случился форс-мажор (закончилось сырье) и казахстанская компания не уложилась в положенное время. Как отметила женщина, она предупредила чиновников о сорванных сроках.

Однако, когда противогазы все же привезли, в акимате уже расторгли договор и подали на предпринимательницу в суд. А затем городская администрация провела аналогичный конкурс.

"Компания опоздала с поставкой товара по срокам, установленным в тендере. По закону мы обратились в суд. Если суд обяжет нас забрать товар и выплатить компании деньги, мы это сделаем", – заявил руководитель специализированной базы аппарата акима города Шымкента Ердаулет Курмангазы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005737-protivogazy-vyvalila-zhenschina-u-dverey-akimata-shymkenta/