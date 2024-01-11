Акимат отказался выплачивать деньги бизнесмену за установку елки в Житикаре

Предприниматель Сергей Соколунин, который в Житикаре по договору подряда установил новогоднюю елку, заявил, что не получил деньги за выполненные работы. Акимат города прокомментировал жалобу бизнесмена, передает "ТоболИнфо".

Предприниматель Сергей Соколунин рассказал изданию о сложившейся ситуации.

"Мы выиграли тендер на установку искусственной елки в Житикаре. Привезли ее в срок и монтаж тоже произвели вовремя. Акимат провел зажжение елки 25 декабря и не предъявил нам ни одной претензии. После чего 29 декабря на портале госзакупок начали писать претензии, якобы результат не соответствует технической спецификации", - заявил Сергей Соколунин.

По словам предпринимателя, он вместе с комиссией несколько раз проверял елку.

"Мы со своей стороны показали все необходимые документы, что все детали, согласно паспортам, полностью соответствуют. Но при этом аким города отказался подписывать акт выполненных работ, ссылаясь на непонятные причины. По итогу 10 января в связи с тем, что юридически елка принадлежит нам, мы произвели ее демонтаж, чтобы отвезти на хранение", - рассказал Сергей Соколунин.

Как заявил бизнесмен, теперь он намерен решать вопрос выплаты денег за работу в суде.

В акимате Житикары дали свой комментарий о произошедшем. Здесь рассказали, что 7 декабря 2023 года заключили договор с подрядной организацией на проведение работ по оформлению города к Новому году.

По условиям, подрядчик должен был произвести монтаж фигурок Деда Мороза и Снегурочки, елки и освещение гирляндами. Срок поставки товара - в течение 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства.

"Монтаж елки производился с 22 по 24 декабря. Однако в ночь с 24 на 25 декабря макушка елки (звезда) упала, что подтверждается актом о выявленных дефектах", - отметили в акимате.

Официальное зажжение городской елки состоялось вечером 25 декабря.

"Ввиду того, что конструкция ели состоит из множества элементов (яруса, соединений, более 1000 ветвей и т.д.), процесс приемки работ был завершен 28 декабря.

По его результатам и был составлен акт выявленных дефектов с последующим направлением претензионного письма подрядной организации. В письме отдельно указано на несоответствие фигурок Деда Мороза и Снегурочки требованиям технической спецификации.

В связи со сложившейся ситуацией акиматом города пришлось воспользоваться фигурами Деда Мороза и Снегурочки от градообразующего предприятия", - пояснили в ведомстве.

С учетом вышеизложенного подрядной организации было отказано в принятии акта выполненных работ, так как подписание актов выполненных работ, не соответствующих техническим спецификациям, является нарушением законодательства и трактуется как коррупционное действие.

"На сегодняшний день подрядной организацией не были устранены нарушения", - отметили в акимате Житикары.

В аппарате ведомства добавили, что в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией принятых по заключенному договору обязательств, они обязаны обратиться с иском в суд для окончательного принятия решения.

Ранее сообщалось о предпринимателе из Шымкента, который перекрыл городскую дорогу и спровоцировал огромную пробку. По словам мужчины, четыре года года назад он продал сотрудникам районного акимата свой земельный участок, но так и не получил за него денег. Устав от ожидания, он пошел на крайние меры: перекрыл ту самую дорогу, которую построили на его участке земли. В районном акимате пообещали рассчитаться в течение трех месяцев.

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В прошлом году жители микрорайона Ерменсай в Алматы подали в суд на акимат из-за строительства многоквартирного жилого комплекса вместо дороги. Изменить ситуацию и отменить строительство уже нельзя, отметили в акимате.