Почти 4 млрд тенге выделят на борьбу с саранчой в Казахстане

Саранча. Иллюстративное фото: pexels.com

Из республиканского бюджета выделят 3,8 млрд тенге на борьбу со стадными саранчовыми вредителями, передает официальный сайт Министерства сельского хозяйства РК.

По прогнозам специалистов, саранча может распространиться на территории в 1,6 млн га.

"На сегодняшний день сформирован необходимый запас пестицидов на площади 385,3 тыс. га.

Совместно с акиматами созданы оперативные штабы в регионах и утвержден план работы по мониторингу и химической обработке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обработке территорий будет задействована спецтехника, в том числе наземный и воздушный транспорт.

"На сегодняшний день отмечено отрождение личинок мароккской саранчи в Туркестанской области. В регион уже доставлены пестициды в полном объеме. 8-9 апреля планируется начать проведение защитных мероприятий", – сообщили в ведомстве.

В Министерстве сельского хозяйства РК добавили, что в других регионах страны химическая обработка земель начнется по мере выявления очагов распространения саранчи. На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования.

Добавим, что, согласно информации в "Вестнике науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи – азиатская, мароккская и итальянская саранча. Их относят к категории особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных растений.

Учитывая высокий риск от саранчи, все виды фитосанитарного мониторинга и все необходимые химические обработки заселенных территорий с численностью выше экономического порога вредоносности (ЭПВ) финансируются из средств государственного бюджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015525-pochti-4-mlrd-tenge-vydelyat-na-borbu-s-saranchoy-v-kazahstane/