"Подбираются к поселку": полчища саранчи заполонили пастбища в Актюбинской области (видео)

Саранча. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей одного из районов Актюбинской области напугали полчища саранчи, атакующие несколько сельских округов. Они боятся, что вредители уничтожат всю траву на пастбищах, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что Иргизский район в Актюбинской области атакуют полчища саранчи – из-за вредителей страдают сразу три сельских округа. Местные жители вынуждены забаррикадироваться в своих домах. Саранча облепила землю и все постройки.

По данным телеканала, из-за жары и засухи популяция этих насекомых стала резко увеличиваться примерно месяц назад. Отмечается, что есть риск уничтожения всех пастбищных угодий, которые в этой местности и так небогатые.

"Земля как будто выжженная, даже просвета не видно. Сосед выгонял стадо в степь, рассказывал, что метров за 500 ничего не видно. Уже к поселку саранча подбирается. Боимся, что всю траву уничтожит", – заявил один из местных жителей.

При этом, как заявили в районном акимате, жалоб от фермеров пока не поступало. Борьбу с вредителями местные власти ведут уже с середины мая.

"23 мая начали обработку от саранчи. На сегодня из 100 с лишним тысяч гектаров обработано 27 с половиной тысячи гектаров, то есть 26%. Задействовано 6 автомашин и 1 самолет АН-2. Обработка продолжается до сих пор", – отметил аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов.

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что на борьбу со стадными саранчовыми вредителями из республиканского бюджета выделят 3,8 млрд тенге.

По прогнозам специалистов, саранча может распространиться на территории в 1,6 млн гектаров.

"На сегодняшний день отмечено отрождение личинок мароккской саранчи в Туркестанской области. В регион уже доставлены пестициды в полном объеме. 8-9 апреля планируется начать проведение защитных мероприятий", – сообщали тогда в Минсельхозе.

При этом в ведомстве заявляли, что в других регионах страны химическая обработка земель начнется по мере выявления очагов распространения саранчи.

Добавим, что, согласно информации в "Вестнике науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи – азиатская, мароккская и итальянская саранча. Их относят к категории особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных растений.

Учитывая высокий риск от саранчи, все виды фитосанитарного мониторинга и все необходимые химические обработки заселенных территорий с численностью выше экономического порога вредоносности (ЭПВ) финансируются из средств государственного бюджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023670-podbiraetsya-k-poselku-polchischa-saranchi-zapolonili-pastbischa-v-aktyubinskoy-oblasti-video/