Трассу закроют в Атырауской области больше чем на сутки

Сегодня вечером в Атырауской области для ремонтных работ перекроют трассу "Атырау – Индер". Ограничение может действовать до 30 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб по ЧС региона.

"Сегодня, 22 мая, с 21:00 трасса "Атырау – Индер" будет временно закрыта для проезда автотранспорта. Ранее на данной автотрассе были проложены 6 водопропускных труб. На данный момент дополнительно планируется проложить еще 6 труб", – говорится в сообщении.

Ожидается, что работы по установке трубопроводов будут длиться около 24-30 часов. Дополнительно будут задействованы 30 человек и 50 единиц техники.

В опершлабе добавили, что для водителей авто открыта альтернативная дорога по направлению "Атырау – Хамит Ергалиев – Махамбет".

Ранее в Атырауской области из-за угрозы подтопления было ограничено движение сразу на нескольких трассах.

При этом в конце прошлой недели на 27 километре трассы "Атырау – Индер" прямо под колесами машин обвалился асфальт. Позже в Махамбетском районе для пропуска воды и недопущения подтопления населенных пунктов произвели разрыв дороги.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. При этом 25 апреля в МСЧ сообщали, что региону грозит вторая волна паводков. В двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку.