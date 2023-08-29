Сделавший надпись на скале в Мангистау чиновник уволился

Манас Кошербаев. Фото: с личной страницы в Facebook

В отделе культуры Актобе сообщили, что выбивавший надпись на скале в Мангистауской области директор дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев уволился по собственному желанию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы отозвали его на работу. Он пришел и написал заявление на увольнение по собственному желанию. Мы с ним беседу провели. Он проявил свою гражданскую позицию, взял всю ответственность на себя, по его словам. Извинился перед нами и уволился по собственной инициативе", - пояснила руководитель отдела культуры Актобе Гулжайна Бисенгалиева.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау.

Выяснилось, что в кадре был запечатлен директор дома культуры казахского общества слепых города Актобе Манас Кошербаев, который находился в трудовом отпуске. Его обещали отозвать из отпуска, провести разъяснительную беседу и принять соответствующие меры.

После скандала чиновник записал видеообращение с извинениями и объяснил свои действия. Он отметил, что каньон Ыбыкты Сай - одно из самых живописных мест Мангистау. Но, к сожалению, здесь полно мусора и пещера исписана непристойными словами.

"Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. По неосознанности совершил ошибку. Нет людей, которые не ошибаются. Не ругайте слишком сильно! Я даже не думал вредить историческому месту. Прошу прощения у всех соотечественников, мангистауцев!" - выступил Манас Кошербаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034438-chinovnik-uvolilsya-posle-skandala-s-nadpisyu-na-skale-v-mangistau/