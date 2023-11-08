"Здесь был Вася" пишут даже чиновники": ужесточить наказание за вандализм предложил депутат

Сегодня на заседании мажилиса депутат Сергей Пономарев высказался об участившемся вандализме в Казахстане, заявив, что существующее наказание стоит ужесточить, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хочу поднять вопрос о нашей культуре, вернее, бескультурье. В этом году официально зарегистрировано более тысячи фактов вандализма, а в реальности их гораздо больше. Причем участились факты вандализма не только в городах, в аулах, но и в заповедниках, у памятников, в природных парках.

Надписи типа "Здесь был Вася" пишут уже в самых труднодоступных местах, причем даже чиновники, отвечающие за развитие культуры, о чем недавно шумели соцсети. Или еще видео-пример – девочка малюет каракули на памятнике истории, а снимает ее собственная мама. Это вместо того, чтобы остановить ребенка и разъяснить, что такого делать нельзя.

В СКО фермеры запахивают места древних городищ, археологические карты сакральных мест позабыты, не гнушаются вандалы кладбищами. На кладбище Кенсай в Алматы разграбили могилы народных артистов Газизы Жубановой и Азербайджана Мамбетова, украли статую жеребенка", – заявил депутат.

Пономарев отметил, что в Казахстане с начала года уже ужесточили наказание за вандализм – предусматривается штраф от 50 до 160 МРП (от 172,5 до 552 тыс. тенге) либо арест до 40 суток. Этого, по мнению депутата, недостаточно.

Правительству он предложил взять на особый контроль исполнение законодательства в отношении сохранности историко-культурных объектов при выделении земельных участков и восстановить карты всех сакральных мест.

"Также предлагаем проработать вопрос по увеличению штрафов за вандализм", – добавил депутат.

Напомним, вчера стало известно о разграблении могилы 3-летнего сына народных артистов СССР Азербайджана Мамбетова и Газизы Жубановой на Кенсайском кладбище в Алматы – вандалы украли статую жеребенка.

При этом в конце августа в Казахстане разгорелся скандал из-за видео, на котором мужчина выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай. Стало известно, что "героем" ролика стал директор дома культуры казахского общества слепых Актобе Манас Кошербаев.

После скандала чиновник записал видеообращение с извинениями и объяснил свои действия. Он отметил, что каньон Ыбыкты Сай – одно из самых живописных мест Мангистау. Но, к сожалению, здесь полно мусора и пещера исписана непристойными словами.

"Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. По неосознанности совершил ошибку. Нет людей, которые не ошибаются. Не ругайте слишком сильно! Я даже не думал вредить историческому месту. Прошу прощения у всех соотечественников, мангистауцев!" – заявлял он.

Через несколько дней чиновник уволился по собственному желанию.

Также напомним, что в январе текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма

Отмечалось, что задачей законов является установление правовых норм, защищающих национальные парки и другие природные богатства Казахстана от экологического ущерба: порчи земли, незаконной порубки деревьев, нарушения режима использования особо охраняемых природных территорий, самовольного пользования недрами и другие деяния, которые влекут за собой общественный риск для окружающей среды.