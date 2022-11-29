Как будет проходить экзамен по казахскому языку для получения гражданства Казахстана

Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах кабмина рассказала, где и как будет проходить экзамен на знание госязыка для получения гражданства Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как и где будет происходить экзамен на знание казахского языка для получения гражданства.

В ответ Тамара Дуйсенова сообщила, что срезы знаний не будут проводить на границе.

"Сейчас как это происходит? У нас в акиматах создана комиссия, в нее входят соответствующие структурные подразделения. Экзамены – есть базовая программа, по которой они должны проходить. И это проходит, когда они (получатели гражданства РК – прим. ред.) уже прибыли на то место, где они хотели бы проживать", – добавила министр.

По ее словам, на сегодняшний день определены семь регионов расселения.

Кроме того Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о том, будут ли проверять на знание госязыка этнических казахов, прибывающих в страну из-за рубежа.

"Сейчас прибывают из дальнего зарубежья этнические казахи, у которых в документах не прописано, какой они национальности. В этой связи сейчас уже подготовлены тематические (задания – прим. ред.) на предварительные знания базового казахского языка и казахской истории. Сейчас мы будем апробировать. На следующий год – для тех этнических казахов, у которых в документах не прописана национальность", – сообщила спикер.

Напомним, сегодня глава МВД РК Марат Ахметжанов сообщил, что для получения казахстанского гражданства человеку будет необходимо знать на базовом уровне казахский язык, историю Казахстана и Конституцию РК.

В начале ноября депутаты парламента разработали поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", которыми ужесточаются требования к получению казахстанского паспорта.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов высказался по поводу предложенных норм, отметив, что правительство поддерживает эти нормы и считает, что их нужно внести в законодательство.

Добавим, что согласно Закону "О гражданстве РК" гражданство Казахстана приобретается:

по рождению;

в результате приема в гражданство Республики Казахстан;

по основаниям или в порядке, предусмотренными межгосударственными договорами Республики Казахстан;

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

Согласно статьи 20-1 данного закона, лишение гражданства РК допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, в результате которых причинен иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999369-kak-budet-prohodit-ekzamen-po-kazahskomu-yazyku-dlya-polucheniya-grazhdanstva-kazahstana/