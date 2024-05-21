Не подлежат восстановлению: больше полтысячи домов полностью разрушили паводки на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области специальные бригады продолжают работу по оценке и техобследованию жилья, пострадавшего во время наводнения, передает Петропавловск.news.

К этому часу специалисты обследовали в СКО 3363 дома из 3 898, то есть 87% от общего количества. Не подлежат восстановлению 508 домов.

Сотрудники подрядных организаций разработали 845 сметных расчета по ремонту жилья. До конца недели завершится выдача документации по техобследованию пострадавших домов. Начато строительство 500 домов в мкрн «Солнечный — 2» для пострадавших от паводка.

Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6 тысяч семей на сумму 2,2 млрд тенге.