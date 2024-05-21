Не подлежат восстановлению: больше полутысячи домов полностью разрушили паводки на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области специальные бригады продолжают работу по оценке и техобследованию жилья, пострадавшего во время наводнения, передает Петропавловск.news.

К этому часу специалисты обследовали в СКО 3363 дома из 3 898, то есть 87% от общего количества. Не подлежат восстановлению 508 домов.

По данным издания, сотрудники подрядных организаций разработали 845 сметных расчетов по ремонту жилья. До конца недели завершится выдача документации по техобследованию пострадавших домов.

Кроме того, в регионе уже начали строить жилье тем, чьи дома паводки разрушили полностью В микрорайоне "Солнечный" начато строительство 500 домов.

6 тысяч семей на севере Казахстана получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Общая сумма выплат по региону составила 2,2 млрд тенге.

Телеканал КТК сообщает, что ремонтные работы в пострадавших от паводка домах в Петропавловске проводят бригада из местных сел.

Сейчас в домах и квартирах, которые признаны пригодными для восстановления, массово идет демонтаж всего поврежденного водой. Пострадавшие имеют возможность выбрать, кто будет ремонтировать их имущество за выделенные государством деньги. Самыми надежными в городе считают специальные механизированные бригады, приехавшие в областной центр из сел. В них работают около 700 строителей, электриков и отделочников.

Напомним, в конце апреля в Петропавловске прошла вторая волна паводков. Тогда в зоне риска, как утверждалось накануне, был город и его окраина. Через некоторое время ситуация в регионе начала улучшаться, однако жителей призывали пока не возвращаться в свои дома.

В начале мая живущим в микрорайоне Подгора разрешили вернуться - горожан сопровождали полицейские.