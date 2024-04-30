"Не торопитесь возвращаться в свои дома": спасатели обратились к жителям СКО

В Северо-Казахстанской области улучшается ситуация с паводком - за двое суток уровень воды в Есиле снизился на 20 сантиметров, передает сайт телеканала КТК.

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Только за сутки уровень воды снизился на 14 сантиметров. Это практически четверть той высоты, на которую прибавился Есиль на пике второй волны.

Заметнее всего вода убывает в микрорайоне Подгора. Там линия залива отступила от 20 до 50 метров.

Всего в Петропавловске подтопило около 2 тысяч домов. Многие накренились и даже уплыли по течению. По предварительным данным, 40% пострадавших строений придется сносить. На окраине уже приступили к строительству новых домов для пострадавших.

Несмотря на улучшение ситуации, спасатели просят горожан не спешить наведываться в свои затопленные дома в обход выставленных полицейских постов.

"Хочется обратиться ко всем североказахстанцам: не торопитесь сейчас возвращаться в свои дома, это еще очень опасно. У нас буквально несколько дней назад был зафиксирован случай в одном из сел, когда жители на резиновой лодке пытались пробраться к своим домам, их унесло течением, был сильный ветер, сильное течение, их унесло. Пришлось их спасать. Поэтому не надо рисковать своей жизнью", - отметил главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС СКО Евгений Журавлев.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в зоне подтопления в СКО оказались порядка 3,5 тысяч домов. Больше всего от паводка пострадали окраины Петропавловска.

По данным ДЧС, в ходе обследования территорий выявлено подтопление около 2 тыс. частных жилых домов. На единовременные выплаты в областном центре выделили 724 млн тенге.

Также ранее спасатели рассказывали, что в СКО из-за паводков пришлось эвакуировать французского туриста, который решил совершить тур на велосипеде, но был застигнут паводком.

А в воскресенье стало известно, что уровень воды в реке Есиль начал снижаться. В акимате СКО сообщали, что пик второй волны пройден.