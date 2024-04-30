"Не торопитесь возвращаться в свои дома": спасатели обратились к жителям СКО
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В Северо-Казахстанской области улучшается ситуация с паводком - за двое суток уровень воды в Есиле снизился на 20 сантиметров, передает сайт телеканала КТК.
Только за сутки уровень воды снизился на 14 сантиметров. Это практически четверть той высоты, на которую прибавился Есиль на пике второй волны.
Заметнее всего вода убывает в микрорайоне Подгора. Там линия залива отступила от 20 до 50 метров.
Всего в Петропавловске подтопило около 2 тысяч домов. Многие накренились и даже уплыли по течению. По предварительным данным, 40% пострадавших строений придется сносить. На окраине уже приступили к строительству новых домов для пострадавших.
Несмотря на улучшение ситуации, спасатели просят горожан не спешить наведываться в свои затопленные дома в обход выставленных полицейских постов.
"Хочется обратиться ко всем североказахстанцам: не торопитесь сейчас возвращаться в свои дома, это еще очень опасно. У нас буквально несколько дней назад был зафиксирован случай в одном из сел, когда жители на резиновой лодке пытались пробраться к своим домам, их унесло течением, был сильный ветер, сильное течение, их унесло. Пришлось их спасать. Поэтому не надо рисковать своей жизнью", - отметил главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС СКО Евгений Журавлев.
Источник: КТК
Ранее сообщалось, что в зоне подтопления в СКО оказались порядка 3,5 тысяч домов. Больше всего от паводка пострадали окраины Петропавловска.
По данным ДЧС, в ходе обследования территорий выявлено подтопление около 2 тыс. частных жилых домов. На единовременные выплаты в областном центре выделили 724 млн тенге.
Также ранее спасатели рассказывали, что в СКО из-за паводков пришлось эвакуировать французского туриста, который решил совершить тур на велосипеде, но был застигнут паводком.
А в воскресенье стало известно, что уровень воды в реке Есиль начал снижаться. В акимате СКО сообщали, что пик второй волны пройден.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2093327-ne-toropites-vozvrashchatsya-v-svoi-doma-spasateli-obratilis-k-zhitelyam-sko-video/