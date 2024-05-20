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Эзотерика

"Уровень воды не спадает": 40 дней борются с паводками жители поселка в Актюбинской области

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Люди у берега реки в Куйылысе
Люди у берега реки. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

В одном из районов в Актюбинской области жители больше месяца продолжают борьбу с паводками. Уровень воды в местной реке не снижается последнюю неделю, передает сайт телеканала КТК.

В поселке Куйылыс Иргизского района Актюбинской области уже 40 дней борются с пребывающей водой - в районе сохраняется критическая паводковая ситуация. Из-за разлива реки Иргиз большая вода почти вплотную подобралась к населенному пункту - детей и стариков еще в конце апреля эвакуировали в райцентр.

По словам местных властей, последнюю неделю уровень реки держится на одной отметке - вода не уходит, но и не прибывает. При этом ночью из-за ветра волны начали подниматься и размыли часть самодельной дамбы. Пришлось ее восстанавливать.

"Волна достигала высоты в метр и ширины почти 6 метров, из-за чего 10 метров дамбы размыло водой. Сейчас мы на этом месте укрепляем новую насыпь длиной два километра. Сегодня все еще ветрено. Но уже не так сильно. Уровень воды в реке по-прежнему не спадает", - говорит аким района Нурлан Кызбергенов.

Источник: КТК

Ранее сегодня в пресс-службе правительства сообщили, что пик паводков по стране пройден. Между тем премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения акимам по ускорению темпов восстановительных работ.

Также сегодня стало известно об отмене международного IT-форума Digital Bridge 2024, который был запланирован к проведению в Астане в сентябре этого года.

Вчера представители оперативного штаба рассказали, что уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает расти. В трех населенных пунктах уровень превысил критическую отметку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2104004-uroven-vody-ne-spadaet-40-dney-boryutsya-s-pavodkami-zhiteli-poselka-v-aktyubinskoy-oblasti/

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