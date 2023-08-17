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Эзотерика
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Зоопарк Алматы поделился забавными кадрами детеныша ламы

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Детеныш ламы
Детеныш ламы. Иллюстративное фото: JHVEPhoto / Getty Images

В алматинском зоопарке у пары лам родилась малышка, которую назвали Айшуак. Забавными кадрами животного поделились представители городского зоопарка в официальном Instagram-профиле.

"2 июня у пары лам Дастана и Марси родилась малышка", – сообщили представители зоопарка.

Детеныша назвали Айшуак. Имя в переводе с казахского означает "лунный свет".

"У нее просто бездонные глаза с огромными ресничками, мягкая шерстка, большие ушки и тонкие ноги. Айшуак очень игрива, пытается разыграть своих родителей", – рассказали в зоопарке.

Увидеть Айшуак теперь можно возле вольеров с верблюдами и лошадьми Пржевальского на территории зоопарка Алматы.

В рационе лам – сено-разнотравье, дробленый ячмень, картофель, морковь и свекла, в корм также добавляются мел и соль. Айшуак еще питается молоком матери, но постепенно пробует на вкус еду и взрослых особей.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, лама – одомашненный вид, южноамериканский представитель семейства верблюдовых.

Ламы встречаются в основном в Боливии, Перу, Колумбии, Эквадоре, Чили и Аргентине, а также экспортируются в другие страны. Масса большинство взрослых самцов достигает от 136 до 181 кг, а большинства самок – от 104 до 158 кг.

Ламы способны преодолевать большие расстояния, выносливы, устойчивы к жажде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032778-zoopark-almaty-podelilsya-zabavnymi-kadrami-detenysha-lamy/

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