Зоопарк Алматы поделился забавными кадрами детеныша ламы
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В алматинском зоопарке у пары лам родилась малышка, которую назвали Айшуак. Забавными кадрами животного поделились представители городского зоопарка в официальном Instagram-профиле.
"2 июня у пары лам Дастана и Марси родилась малышка", – сообщили представители зоопарка.
Детеныша назвали Айшуак. Имя в переводе с казахского означает "лунный свет".
"У нее просто бездонные глаза с огромными ресничками, мягкая шерстка, большие ушки и тонкие ноги. Айшуак очень игрива, пытается разыграть своих родителей", – рассказали в зоопарке.
Увидеть Айшуак теперь можно возле вольеров с верблюдами и лошадьми Пржевальского на территории зоопарка Алматы.
В рационе лам – сено-разнотравье, дробленый ячмень, картофель, морковь и свекла, в корм также добавляются мел и соль. Айшуак еще питается молоком матери, но постепенно пробует на вкус еду и взрослых особей.
Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, лама – одомашненный вид, южноамериканский представитель семейства верблюдовых.
Ламы встречаются в основном в Боливии, Перу, Колумбии, Эквадоре, Чили и Аргентине, а также экспортируются в другие страны. Масса большинство взрослых самцов достигает от 136 до 181 кг, а большинства самок – от 104 до 158 кг.
Ламы способны преодолевать большие расстояния, выносливы, устойчивы к жажде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032778-zoopark-almaty-podelilsya-zabavnymi-kadrami-detenysha-lamy/