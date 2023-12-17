О состоянии выжившего птенца фламинго, спасенного в Мангистау, рассказал зоопарк Алматы

В алматинском зоопарке рассказали, как чувствует себя выживший птенец фламинго, которого доставили в южную столицу из Актау. Двух птиц ранее спас блогер Азамат Сарсенбаев, передает NUR.KZ.

Как сообщили представители зоопарка Алматы в Instagram, вчера утром из Актау на самолете ветврачи привезли двух птенцов-подростков розового фламинго.

"Возможно, это второй выводок, который не успел окрепнуть, и им не хватило сил улететь со своей стаей на юг. К сожалению, такое бывает в природе, и это жестокое явление называется естественный отбор. Неравнодушный житель Азамат Сарсенбаев приютил их в своей квартире.

Но фламинго птица особенная, с особенным рационом и образом жизни. У нас у самих в зоопарке уже много лет живет 17 особей красного фламинго, родина которых Центральная Америка. Мы с радостью откликнулись на просьбу забрать птиц, хотя фламинго очень сложно перевозить, но и оставить их там мы не могли", – поделились специалисты.

Однако, к сожалению, один из фламинго не перенес перелет и по прибытию в зоопарк более поздний малыш погиб. Отмечается, что ветврачи сделали все от них зависящее, но птицу спасти не удалось.

"Второй птенец более крепкий и смышленый, тот, что постарше и прожил у Азамата более недели, чувствует себя хорошо. У него хороший аппетит, и он уже обживает свой новый дом. Так как он прибыл с природы, около месяца он пробудет на карантине под наблюдением ветеринарных врачей. А после он будет жить со своими родственниками из Америки", – рассказали в зоопарке.

Напомним, несколько дней назад актауский блогер Азамат Сарсенбаев сообщил о том, что спас двух птенцов фламинго. Он поселил птиц в своей квартире, но чиновники сочли, что для фламинго такие условия могут быть опасными.

Но на помощь пришел зоопарк в Алматы – птиц было решено направить в южную столицу.

Тем не менее вчера стало известно, что один из птенцов не пережил дорогу. Блогер написал, что чувствует и свою вину за это.

"Почему-то не покидает чувство вины, что мог лучше подготовить его к перелету", – отмечал Сарсенбаев.