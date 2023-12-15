Спасенных блогером из Актау птенцов фламинго заберет алматинский зоопарк (видео)

Блогера из Актау Азамата Сарсенбаева могут наказать за спасение птенцов фламинго, отбившихся от стаи. Пока они живут с ним, но скоро их заберет зоопарк в Алматы, передает сайт телеканала КТК.

Азамат Сарсенбаев поселил птиц в своей квартире. Но чиновники считают, что для фламинго такие условия могут быть опасными.

"Пришел он ко мне уже ослабленным, в багажнике внедорожника. После чего сразу же домой привез. У меня дома оказались креветки, измельчил их в блендере, с морковью там перемешал, с водой, все в тазик и оставил на ночь. Он всю ночь проспал, утром уже начал есть. Это уже хорошо, что он начал есть, это говорит о том, что он не болен", – рассказал блогер.

Замерзших птенцов автору завораживающих видео о фламинго на озере Караколь принесли прохожие. Он поселил их в ванной своей квартиры. Однако в Комитете лесного хозяйства ему пригрозили крупным штрафом и даже уголовным наказанием за содержание редких птиц дома.

Но на помощь пришел зоопарк в Алматы. Скоро в Актау направятся ветеринары, чтобы осмотреть фламинго и забрать их.

"В Алматинском зоопарке составлен специальный рацион для этих птиц, для того чтобы они могли полностью удовлетворять свою пищевую потребность, поэтому в домашних условиях, к сожалению, такую птицу вырастить до взрослого состояния практически невозможно… Сейчас решаются моменты с транспортировкой, транспортировочной клеткой, потому что эти клетки должны соответствовать нормам авиационных перевозок", – рассказала ветеринарный врач Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

Источник: КТК

Напомним, ранее актауский блогер Азамат Сарсенбаев, известный в Сети своими красочными роликами, ответил биологу, заявившему, что съемка с квадрокоптера негативно влияет на фламинго.

А на прошлой неделе Азамат Сарсенбаев опубликовал видео, на котором были запечатлены розовые фламинго на Каспии. В этом году птицы задержались дольше обычного.