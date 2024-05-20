Ночные заморозки ожидаются в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане продолжатся майские дожди с грозами. При этом ночью возможны заморозки, а днем - повышение температуры до 28 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков "Казгидромет", период дождливой погоды на большей части Казахстана продолжится и на этой неделе.

Атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди с грозами, градом и усилением шквалистого ветра практически во всех областях.

Лишь в отдельные дни в западных регионах, под влиянием высокого давления, будет прекращение дождей и в ночные часы ударят заморозки до 2 градусов.

А юго-западные потоки обусловят дневной прогрев температуры в рамках майского климата: в западных, южных регионах повышение до 18-28 тепла, в северных, центральных, восточных регионах до 15-23 тепла.

Лишь 23 мая на крайнем севере страны ожидается понижение до 7-15 тепла.

Ранее сообщалось, что дожди будут идти почти всю неделю в Алматы, а в Астане в конце недели и вовсе может выпасть снег. Шымкентцам на этой неделе обещают до 27 градусов тепла.

Синоптики ранее также рассказывали, какой будет погода в мае в Казахстане. Так, согласно консультативному прогнозу, в течение первой декады на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом.

Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха. При этом в отдельные дни второй и третьей декады мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары – в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15...+25 градусов, а в южных +20...+28 градусов.

Сообщалось также, что в трех регионах Казахстана в мае возможна засуха.