До 27 градусов тепла пообещали синоптики жителям Шымкента в конце недели

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 мая в Шымкенте будет дождь. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

21 мая ожидается облачность. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра – до 3,1 м/с.

22 мая будет облачно. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 25 градусов, а ночью – опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

23 мая в Шымкенте синоптики вновь прогнозируют небольшую облачность. Температура в среднем – плюс 21 градус. Максимально температура поднимется до плюс 26 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,3 м/с.

24 мая пройдет дождь. Среднесуточная температура – плюс 22 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

25 мая осадков не ожидается, небольшая облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,7 м/с.

26 мая, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.