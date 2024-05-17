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На жалобы казахстанцев о завышенных ценах в аэропортах ответил глава АЗРК

Опубликовано:

Мужчина с чемоданом в аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на сегодняшнем брифинге высказался о стоимости на услуги в аэропортах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава АЗРК Марат Омаров признал, что поступают жалобы на услуги аэропортов в части высоких цен в стерильных зонах, на высокие цены на чай, кофе и так далее.

"Сейчас с Комитетом гражданской авиации работаем. Это в основном Алматы, Астана. Сейчас сделали доступ для независимых поставщиков там, в принципе таких (высоких - прим. ред.) цен не видно. Но для нас главный индикатор - чтобы цены были примерно равные, чтобы как в городе. Особенно те же бренды, как Starbucks. Доступ в их площадкам должен быть равным, адекватные цены", - заявил он.

По его словам, они эту работу ведут совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий, потому что аэропорты - это естественные монополии.

Напомним, с января этого года в аэропорту Алматы ввели новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса.

В апреле во время паводков по Казахстану резко повысились цены на авиабилеты. На фоне этого президент Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста стоимости авиа- и железнодорожных билетов для граждан.

В январе в авиакомпании FlyArystan заявили, что с первого квартала 2024 года увеличат цены на дополнительные свои продукты и услуги. За несколько месяцев до этого компания-лоукостер ответила на обвинения депутатов мажилиса по поводу высоких цен на их авиабилеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102345-na-zhaloby-kazahstancev-o-zavyshennyh-cenah-v-aeroportah-otvetil-glava-azrk/

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