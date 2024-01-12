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FlyArystan планирует поднять цены на ряд услуг

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Самолет FlyArystan
Самолет FlyArystan. Иллюстративное фото: facebook.com/FlyArystan

Авиакомпания FlyArystan с первого квартала 2024 года намерена увеличить стоимость дополнительных своих продуктов и услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Air Astana.

"В первом квартале 2024 года FlyArystan планирует обновить свое программное обеспечение для динамического ценообразования дополнительных продуктов и услуг, которое будет предусматривать увеличение стоимости дополнительных продуктов и услуг (например, за багаж) в зависимости от потребительского спроса и опций при покупке.

Ожидается, что это позволит авиакомпании постепенно увеличивать стоимость ближе к дате вылета (стандартный подход, используемый другими бюджетными авиакомпаниями)", –говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Air Astana.

Напомним, в сентябре прошлого года мажилисмен назвал высокими цены на авиабилеты FlyArystan, сравнив отечественный лоукостер с зарубежными. В авиакомпании ответили, что с их появлением большее число казахстанцев смогли позволить себе полеты на самолете.

На сайте Комитета гражданской авиации сообщается, что FlyArystan – это первый казахстанский лоукостер, то есть бюджетная авиакомпания, дочернее подразделение авиакомпании Air Astana.

Свой первый рейс лоукостер выполнил весной 2019-го. Тогда сообщалось, что авиакомпания предлагает пассажирам доступные перелеты от 3999 тенге в одну сторону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2055259-flyarystan-planiruet-podnyat-tseny-na-ryad-uslug/

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