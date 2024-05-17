Временно изменят схемы движения 10 автобусных маршрутов в Астане (фото)

Сразу десять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "City Transportation Systems".

Как сообщает пресс-служба транспортной компании CTS в Telegram-канале, в связи с ремонтными работами на дорогах схемы движения меняют еще 10 автобусных маршрутов в Астане.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 21, 28, 37, 45, 52, 54, 57,70, 121. Просим заранее планировать свой маршрут", — отмечается в сообщении компании.

С измененными схемами движения можно ознакомиться ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с ремонтными работами на дорогах схемы движения меняют еще семь автобусных маршрутов в Астане — №№ 5, 5А, 8, 32, 46, 49, 120.

В Астане с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до ул. Ж. Нажимеденова (ул. Панфилова) планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по ул. Ш. Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Также до конца ноября также полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Накануне также стало известно, что в связи с ремонтом дорог движение частично перекроют на проспекте Тауелсиздик в Астане до июня.

До 20 мая в столице также полностью перекрыли проезд для машин по улице Келешек между проспектом Тлендиева и улицей Жанаконыс.