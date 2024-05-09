Еще несколько автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане (фото)

Несколько автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "City Transportation Systems".

Как сообщает пресс-служба транспортной компании CTS в Instagram-аккаунте, в связи с ремонтными работами на дорогах схемы движения меняют еще семь автобусных маршрутов в Астане.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5, 5А, 8, 32, 46, 49, 120. Просим заранее планировать свой маршрут", — говорится в сообщении.

С измененными схемами движения можно ознакомиться в карусели ниже.

Сегодня сообщалось о временном изменении схем движения двух автобусных маршрутов – №2 и №9.

Также на время дорожных работ в столице изменили схемы движения маршрутов №14 и №64.

Сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до ул. Ж. Нажимеденова (ул. Панфилова) планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по ул. Ш. Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме этого, до конца ноября также полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.