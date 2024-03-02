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Аким Караганды сообщил о взломе своего телефона

Опубликовано:

Мейрам Кожухов
Мейрам Кожухов. Фото: instagram.com/meiram_kozhukhov

Аким Караганды Мейрам Кожухов сообщил, что его телефон был взломан – он попросил ничего пока ему не отправлять, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети градоначальника.

"Мой телефон взломали. Просьба не реагировать и ничего не отправлять", – сообщил аким Караганды в Instagram Stories.

Сообщение Мейрама Кожухова
Сообщение Мейрама Кожухова. Скриншот: instagram.com/stories/meiram_kozhukhov

Напомним, что Мейрам Кожухов занимает пост акима Караганды с января прошлого года. До этого он работал заместителем градоначальника.

Добавим, на сайте ИПС "Параграф" говорится, что Мейрам Муратович родился 7 ноября 1972 года в Карагандинской области.

В 1991 году окончил Карагандинский химико-технологический техникум по специальности "Оборудование заводов переработки пластмасс и резины". В 2004 году – Университет им. Д.А. Кунаева, специальность – "Юриспруденция".

В 2008 году он окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности "Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство".

С 1999 по 2001 год был предпринимателем.

С 2005 по 2010 год – аким поселка Актас.

С 2010 по 2018 год – замакима Сарани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

С 2018 по 2022 год – аким Октябрьского района Караганды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064142-akim-karagandy-soobschil-o-vzlome-svoego-telefona/

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