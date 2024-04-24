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Взламывают аккаунты и копируют голоса родных: в Нацбанке предупредили о схеме мошенников

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Человек с телефонам и чашка с кофе на столе
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители Нацбанка предупредили казахстанцев об одной из схем интернет-мошенников – специалисты рассказали, как аферистам удается подделать голоса близких жертвы, передает NUR.KZ со ссылкой на НБ.

Национальный банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошенничества с использованием искусственного интеллекта путем подделки голоса родных и близких людей, либо известных медийных персон.

"Чтобы получить достоверный голос, злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.), скачивают голосовые сообщения, загружают их в нейронную сеть, либо используют технологии подмены голоса. Впоследствии голос владельца смартфона реалистично воспроизводится с просьбой отправить денежные средства, также возможна отправка текстовых сообщений", – рассказали специалисты.

Сообщается, что взлом смартфонов происходит при помощи поддельных звонков из технической поддержки сотовых операторов, которые просят предоставить код поступившего сообщения.

Также могут направляться вредоносные ссылки, формы голосования в детских конкурсах, опросники по социально значимым темам.

После этого, предупреждает Нацбанк, злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества и выходят на контакт от имени родных, коллег, знакомых, медийных личностей с целью получения денежных средств.

"При помощи различных средств искусственного интеллекта в мессенджерах совершаются видеозвонки от "представителей силовых ведомств" (МВД РК, Генеральная прокуратура и др.), которые призывают граждан участвовать в якобы совместных с Национальным банком Казахстана платежных операциях. В ходе разговора направляются поддельные документы от Национального банка о зарезервированных ячейках или забронированных денежных средствах. Для повышения доверия граждан на фальшивых документах размещаются подписи, имена и печати от "уполномоченных лиц" государственных органов или частных компаний", – добавили в Нацбанке.

Так, чтобы избежать взломов мобильных телефонов, Национальный банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать и не сообщать поступившие коды и пароли.

"Помните, что работники Национального банка не осуществляют аудио и видеозвонки посредством мессенджеров. При поступлении звонков от псевдосотрудников прервите разговор, не принимайте участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций.

Напоминаем, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", – подчеркнули представители финрегулятора.

Также в начале апреля казахстанцев предупреждали об участившихся случаях мошенничества с участием псевдосудоисполнителей.

Еще мы рассказывали, как мошенники представляются интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

А в конце января сообщалось, что злоумышленники создали фейковый сайт Министерства финансов, на котором предлагали всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".

Мы также писали, как казахстанцев могут обмануть продавцы в банковских мобильных приложениях.

При этом по озвученным в начале января данным, казахстанцы все чаще стали попадать на крючок мошенников. В 2023 году в стране зарегистрировано почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений. Причем в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи мошенничества. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090333-vzlamyvayut-akkaunty-i-kopiruyut-golosa-rodnyh-v-nacbanke-predupredili-o-sheme-moshennikov/

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