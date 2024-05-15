Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильные дожди и грозы продолжатся в Казахстане

Опубликовано:

Человек гуляет по улице в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие дни в Казахстане, по прогнозам синоптиков, сохранится неустойчивая погода. Ожидаются грозы и сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков "Казгидромет", ожидается неустойчивый характер погоды на большей части страны.

Сообщается, что южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами.

Сильные дожди и выпадение града ожидаются 16-18 мая на юге, юго-востоке, 16 мая на востоке, 17-18 мая на юго-западе, 18 мая на северо-западе страны.

Лишь в северных, северо-восточных регионах 16-17 мая ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 18-25 градусов. При этом в отдельных районах ночью сохранятся отрицательные температуры.

Несмотря на то, что на большей части страны сохранится неустойчивая погода, теплый юго-западный поток будет согревать воздух и температурный фон постепенно вернется в рамки майского климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100917-silnye-dozhdi-i-grozy-prodolzhatsya-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.