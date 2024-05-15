Сильные дожди и грозы продолжатся в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане, по прогнозам синоптиков, сохранится неустойчивая погода. Ожидаются грозы и сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков "Казгидромет", ожидается неустойчивый характер погоды на большей части страны.

Сообщается, что южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами.

Сильные дожди и выпадение града ожидаются 16-18 мая на юге, юго-востоке, 16 мая на востоке, 17-18 мая на юго-западе, 18 мая на северо-западе страны.

Лишь в северных, северо-восточных регионах 16-17 мая ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 18-25 градусов. При этом в отдельных районах ночью сохранятся отрицательные температуры.

Несмотря на то, что на большей части страны сохранится неустойчивая погода, теплый юго-западный поток будет согревать воздух и температурный фон постепенно вернется в рамки майского климата.