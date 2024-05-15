Алматинцев предупредили о проливных дождях

В Алматы ожидаются проливные дожди, в связи с чем коммунальные службы города приведены в готовность, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

В Алматы с вечера 16 мая, по прогнозу синоптиков, ожидается выпадение интенсивных осадков в виде дождя высотой местами до 20 мм.

"Коммунальные службы города приведены в готовность. Для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами.

Заготовлено 2,3 тыс. мешков с песком. При необходимости количество рабочих и спецтехники будет увеличено. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", — сообщает пресс-служба акимата города.

Коммунальными службами города была произведена работа по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. Уже вывезено около 865 тонн мусора, смета и ила. Все арычные сети очищены.

"В связи с ухудшением погодных условий, жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от походов в горы. Водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.

Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы", — отмечается в сообщении.

В акимате также напомнили, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана, в том числе и в Алматы. Сообщалось, что в южной столице погода ожидается без осадков, температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Синоптики также сообщали, какой будет погода в мае по Казахстану. Так, в течение месяца прогнозировали неустойчивый характер погоды — дождь с грозой и порывистым ветром, в отдельные дни - с выпадением града. Ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном: в южной половине – до +30...+40 градусов.

С начала мая алматинцев не раз предупреждали о надвигающихся проливных дождях. Так, в начале месяца акимат в связи с сильными дождями подготовил и задействовал в работе 1200 работников и 300 единиц техники.

Позже в связи с очередными проливными дождями ДЧС опубликовал ряд рекомендаций для алматинцев. В частности, жителей мегаполиса призвали не оставлять машины под деревьями; по возможности находиться в помещении; закрыть двери и окна в доме; находясь на улице, стараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Между тем полицию Алматы с 10 по 20 мая включительно перевели на усиленный вариант несения службы. С 10 мая по городу увеличена плотность полицейских нарядов.