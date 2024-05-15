Дождь, жара и сильный ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 мая - осадки ожидаются лишь в одном мегаполисе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 8,5 м/с.

В Шымкенте ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.