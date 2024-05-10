Полицию Алматы перевели на усиленный вариант несения службы

Полиция была переведена на усиленный вариант несения службы в Алматы с 10 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" полиция Алматы усилила охрану общественного порядка. С 10 по 20 мая включительно полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.

В проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

В рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов.

"В рамках "нулевой терпимости к правонарушениям" сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сферах. Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции", - сообщили в МВД.

В полиции также добавили, что была активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и другими преступлениями.

Напомним, что в праздничные дни, с 7 по 9 мая, в Казахстане всю полицию перевели на усиленный вариант несения службы. На службу заступили свыше 21 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Отметим, что до этого полицию переводили на усиленный вариант несения службы во время празднования Наурыза в марте этого года. Были повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности в стране - правопорядок охраняли 22 тыс. полицейских и бойцов Нацгвардии.