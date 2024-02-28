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"Цифры непомерны": эксперт о возможном повышении штрафов за превышение скорости в Казахстане

Опубликовано:

Машины едут по дороге
Пробка на дороге. Иллюстративное фото: pxhere.com

В Казахстане предложили повысить штрафы за превышение скорости. Автоэксперт Алексей Алексеев оценил инициативу и уверен - она не сработает, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят повысить штрафы за превышение скорости. Нововведения инициаторы законопроекта объяснили тем, что за 4 месяца 2023 года в Казахстане водители превысили скорость на 80-160 км/ч 1 436 раз: на 160 км/ч – 2 раза, на 140 км/ч – 5 раз, на 120 км/ч – 28 раз, на 100 км/ч – 171 раз и на 80 км/ч – 1 230 раз.

По мнению эксперта, высокие штрафы не влияют на безопасность дорожного движения, а злостные нарушители все равно продолжат превышать скорость. При этом, статистические данные, приведенные авторами поправок, Алексеев считает неубедительными.

"Это смешные цифры в масштабе страны. На пять миллионов транспорта и миллионы нарушений - это очень неубедительно.

В Алматы я могу показать места, где происходят тысячи нарушений в сутки. В масштабе города у нас десятки тысяч нарушений в день. Причем, за которыми полиция не успевает уследить. А законодатели озаботились 1436 нарушителями? – задается вопросом эксперт.

Тем временем, уже сегодня многие попросту перестают оплачивать штрафы и копят целые пачки уведомлений, уверен Алексеев. А что действительно может повлиять на безопасность дорожного движения, так это камеры.

"Весь поток притормаживает в местах установки камер. В конце концов, человек решает всегда ездить по Правилам так спокойнее", – считает автоэксперт.

В качестве альтернативы высоким штрафам за превышение скорости Алексей Алексеев предлагает строить качественные дороги и применять инженерные принципы Vision Zero - международного проекта по безопасности дорожного движения.

Кроме того, необходимо снизить разрешенную скорость в городах до 50 километров в час и обновить разметки на "зебрах".

"Качественные дорожные знаки и неотвратимость наказания. Высокие штрафы - это бремя для народа. Такие цифры непомерны для людей", – подчеркивает Алексеев.

Еще один немаловажный пункт, который затронули инициаторы законопроекта - движение мопедов и электросамокатов. И если для мопедистов поправки предусматривают более жесткие требования, то для самокатчиков законодатели подготовили лишь послабления.

Теперь, согласно инициативе, кататься на электросамокате можно лишь со шлемом. В противном случае нарушителю грозит либо предупреждение, либо штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

"Самокаты и мопеды должны ставиться на учет, для управления ими нужны водительские права. Для самокатчиков по упрощенной программе, для мопедистов как для мотоциклистов.

У транспортного средства должен быть госномер, чтобы его можно было идентифицировать. Тогда наступит хоть какой-то порядок, а сейчас у нас хаос. Я с ужасом жду лета, когда он начнется", признается Алексей Алексеев.

Он добавил, что сегодня законотворцы очень медленно решают проблему мопедов и самокатчиков. Их, уверен эксперт, надо было поставить в рамки еще с первого января. А между тем, их количество продолжает увеличиваться и ездят по дорогам и тротуарам как вздумается, негодует Алексеев.

Эксперт заключил: пора вводить кратность нарушений. А именно – балльную систему, которая предусматривает лишение прав за большое количество накопленных баллов. К примеру, легкое нарушение может стоить лихачу 20 баллов, грубое – 30. Три грубых нарушения за год – минус сто баллов и лишение на год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063513-tsifry-nepomerny-ekspert-o-vozmozhnom-povyshenii-shtrafov-za-prevyshenie-skorosti-v-kazahstane/

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