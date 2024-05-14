В Казахстане вводят налог на собак? В Минэкономики прокомментировали информацию

"Налог на собак" для владельцев домашних животных в Казахстане вводится не будет. Сообщения о данном налоге в мессенджерах не соответствуют действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на МНЭ РК.

Министерство национальной экономики РК опровергло информацию о введении в Казахстане "налога за владение собаками", которая появилась в мессенджерах.

"В рамках проводимой работы над разработкой нового Налогового кодекса такая норма не рассматривается.

"Налог на собак" в Казахстане вводится не будет", - заявили в пресс-службе МНЭ.

Напомним, ранее мы рассказывали, за что могут оштрафовать владельцев собак и других питомцев в Казахстане, а также какой штраф грозит казахстанцам за нечипированных животных.

Также мы сообщали, зачем нужна оценка домашних животных и прочего имущества при сдаче декларации в Казахстане.

Кроме того, сегодня глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев высказался о преступлении депутата маслихата в Акмолинской области Кайрата Аугалиева, который хладнокровно задавил собаку на авто, за что был привлечен к ответственности.

По словам министра экологии, жесткое обращение с животными является недопустимым.