"Это недопустимо": министр экологии о депутате, хладнокровно задавившем собаку

На брифинге в правительстве глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев прокомментировал недавний резонансный случай убийства депутатом собаки - он задавил ее на собственном авто, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть законодательная база, и по степени вреда собаки оценивается в соответствии с уголовным кодексом и КоАП. Здесь, конечно, недопустимо, видя, что идет животное, наносить ему травму. Это моя позиция", - заявил Нысанбаев.

Он добавил, что такие случаи находятся в ведомстве МВД - оно проводит расследование, и далее дело передается в суд.

"Есть статьи, повторюсь, как уголовные при отягчающих обстоятельствах, и КоАП. (…) Я поручу, чтобы по этому факту полностью изучили, предоставили информацию из СМИ - мы опубликуем обязательно в соцсетях", - добавил министр.

Напомним, что хладнокровно задавивший собаку на авто - депутат маслихата в Акмолинской области Кайрат Аугалиев. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее в Павлодаре оштрафовали мужчину, который кидал камнями в людей и животных - пострадала собака.

Отметим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК, жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).