Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какой штраф грозит казахстанцам за нечипированных домашних животных

Опубликовано:

Женщина держит собаку на руках
Выгул собаки. Иллюстративное фото: freepik.com

Владельцам некоторых питомцев в Казахстане придется вживлять в них специальные чипы. В противном случае им грозит административная ответственность. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы, имеющие домашних кошек и собак, должны будут провести их чипирование или надеть на питомцев специальные бирки до 1 сентября 2023 года.

Такая норма указана в законе "Об ответственном обращении с животными".

При этом процедура может оказаться бесплатной для определенных слоев населения. А за невыполнение требований владельцам питомцев могут грозить денежные штрафы.

Зачем нужны чипы и бирки

Подобные меры должны способствовать борьбе с ростом числа бездомных кошек и собак, а также с жестким обращением с животными.

Например, если чипированное домашнее животное будет поймано службами отлова, то его владельца смогут быстро найти благодаря информации во вживленном устройстве или на специальной бирке.

Сколько стоит услуга

Согласно данным Energyprom, в ветеринарных клиниках крупных городов Казахстана стоимость услуги по чипированию домашних животных составляет от 3,5 тыс. до 8 тыс. тенге.

"Если внесение информации о животном в систему будет для казахстанцев бесплатным, то за чип, бирку и саму процедуру владельцам придется заплатить из своего кошелька.

Исключение сделают только для социально уязвимых категорий граждан, которые не могут себе позволить оплатить такие ветеринарные услуги", – сообщается в источнике.

Мужчина держит в руках кошелек с деньгами
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штрафы и последствия

Согласно статье 407-2 Административного кодекса РК, за нарушение требований, установленных законодательством в области ответственного обращения с животными, грозит штраф:

  • физическим лицам – 10 МРП или 34 500 тенге на 2023 год;
  • должностным лицам – 20 МРП или 69 000 тенге;
  • юридическим лицам – 30 МРП или 103 500 тенге.

А повторное нарушение в течение года увеличит наказание для всех категорий лиц на 10 МРП.

Основанием для штрафа могут послужить обращения сотрудников службы отлова (когда к ним обратится хозяин нечипированного питомца) или ветеринарных клиник – они обязаны сообщать в соответствующие органы о подобном нарушении.

Другими словами, за нарушение правила об обязательном чипировании или прикреплении бирки для кошек и собак казахстанцев будут штрафовать на указанные суммы с 1 сентября 2023 года.

Напомним, что такой же штраф можно получить за неправильный выгул животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2027906-kakoy-shtraf-grozit-kazahstantsam-za-nechipirovannyh-domashnih-zhivotnyh/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.