Какой штраф грозит казахстанцам за нечипированных домашних животных

Выгул собаки. Иллюстративное фото: freepik.com

Владельцам некоторых питомцев в Казахстане придется вживлять в них специальные чипы. В противном случае им грозит административная ответственность. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы, имеющие домашних кошек и собак, должны будут провести их чипирование или надеть на питомцев специальные бирки до 1 сентября 2023 года.

Такая норма указана в законе "Об ответственном обращении с животными".

При этом процедура может оказаться бесплатной для определенных слоев населения. А за невыполнение требований владельцам питомцев могут грозить денежные штрафы.

Зачем нужны чипы и бирки

Подобные меры должны способствовать борьбе с ростом числа бездомных кошек и собак, а также с жестким обращением с животными.

Например, если чипированное домашнее животное будет поймано службами отлова, то его владельца смогут быстро найти благодаря информации во вживленном устройстве или на специальной бирке.

Сколько стоит услуга

Согласно данным Energyprom, в ветеринарных клиниках крупных городов Казахстана стоимость услуги по чипированию домашних животных составляет от 3,5 тыс. до 8 тыс. тенге.

"Если внесение информации о животном в систему будет для казахстанцев бесплатным, то за чип, бирку и саму процедуру владельцам придется заплатить из своего кошелька.

Исключение сделают только для социально уязвимых категорий граждан, которые не могут себе позволить оплатить такие ветеринарные услуги", – сообщается в источнике.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штрафы и последствия

Согласно статье 407-2 Административного кодекса РК, за нарушение требований, установленных законодательством в области ответственного обращения с животными, грозит штраф:

физическим лицам – 10 МРП или 34 500 тенге на 2023 год;

на 2023 год; должностным лицам – 20 МРП или 69 000 тенге ;

; юридическим лицам – 30 МРП или 103 500 тенге.

А повторное нарушение в течение года увеличит наказание для всех категорий лиц на 10 МРП.

Основанием для штрафа могут послужить обращения сотрудников службы отлова (когда к ним обратится хозяин нечипированного питомца) или ветеринарных клиник – они обязаны сообщать в соответствующие органы о подобном нарушении.

Другими словами, за нарушение правила об обязательном чипировании или прикреплении бирки для кошек и собак казахстанцев будут штрафовать на указанные суммы с 1 сентября 2023 года.

Напомним, что такой же штраф можно получить за неправильный выгул животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2027906-kakoy-shtraf-grozit-kazahstantsam-za-nechipirovannyh-domashnih-zhivotnyh/