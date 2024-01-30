Новую визу для "цифровых кочевников" запустили в Южной Корее

Южная Корея запустила новую визу для "цифровых кочевников", которая позволяет иностранцам находиться в стране почти два года, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Ранее Южная Корея не считалась самым привлекательным местом для "цифровых кочевников", категории путешественников, которая преимущественно состоит из людей, работающих в удаленном формате в технологическом секторе.

В стране не существовало привилегий для данной категории. Абсолютно все иностранцы могли получить туристическую визу, максимальный срок действия которой составлял 90 дней. Однако в январе 2024 года в силу вступило действие новой визы, которая позволяет высокооплачиваемым работникам из-за рубежа и членам их семей оставаться в Южной Корее на протяжении двух лет.

Чтобы соответствовать требованиям, заявители должны работать в иностранной компании не менее одного года. Они также должны иметь годовую зарплату в размере не менее 84,96 млн вон (около 64 тысяч долларов) и личную медицинскую страховку на сумму не менее 100 млн вон (около 75 тысяч долларов).

Целью данной визы является не только стимулирование экономического развития, но и демонстрация достопримечательностей Южной Кореи и привлечение потока иностранных туристов.

Блогер-путешественник Хаммер Цуй говорит, что Южная Корея очень недооценена "цифровыми кочевниками", тогда как страна предлагает не только развитую инфраструктуру, но и дает доступ к богатому культурному наследию.