В Казахстане продолжатся дожди с грозами
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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие три дня, с 14 по 16 мая. Казахстанцев предупредили о сильных осадках, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.
Как отметили синоптики, в ближайшие дни погоду Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы: на большей части страны ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и усиление шквалистого ветра.
14-15 мая на севере и в центре, 15-16 мая - на востоке, а также 16 мая - на юге и юго-востоке страны - прогнозируются сильные дожди.
С 16 мая ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха.
Отметим, на днях в ряде сел Северо-Казахстанской области разыгралась непогода - и на регион обрушилась гроза с градом. В некоторых селах град выпал размером с орех.
Напомним, в апреле специалисты метеослужбы заявляли, что количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - на крайнем западе страны, меньше нормы - в южных, центральных регионах Казахстана.
Также прогнозировали, что средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы - в западных регионах страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099468-silnye-osadki-grad-i-grozy-poobeshchali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/